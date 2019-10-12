الاحتلال الإسرائيلي يهدد السلطة بمنع إدخال الأبقار رداً على قرار المقاطعة

هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت بوقف ادخال المنتوجات الزراعية الفلسطينية الى اسواقها ردا على قرار السلطة عدم استيراد المنتجات الحيوانية.

وفي رسالة وجهها ما يسمى منسق حكومة الاحتلال "كميل أبو ركن" الى السلطة الفلسطينية "أنه إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من قبل السلطة فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية سيترتب على ذلك عواقب وخيمة"، موضحاً أن قوات الاحتلال ستتخذ قراراً بوقف إدخال المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها.

وأشار أبو ركن إلى أن "إسرائيل" لن تسمح بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتوجات الاسرائيلية، نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية الذي يضر باقتصاد الطرفين، على حد زعمه.