السعودية تحتجز فلسطينياً من طولكرم منذ 80 يوماً

أعلنت عائلة فلسطينية اليوم السبت، عن احتجاز جهاز أمن الدولة السعودي لابنها بكر الحصري منذ أكثر من 80 يوماً دون أن يوجه له أي تهم بعد محاولته مغادرة الأراضي السعودية في إجازة عائلية للأردن قبل أسابيع رفقة زوجته.

وأوضحت والدة الشاب الحصري أنها لم تحصل على أي معلومات تتعلق بابنها المحتجز في سجن حائل بالسعودية باستثناء اتصالات قامت بها هي بجهود ذاتية إلى جانب زوجة ابنها لمهاتفة السجن أملاً في الحديث معه وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.

وأوضحت ام بكر الحصري أن إدارة السجن أكدت في عدد من الاتصالات وجوده محتجزاً لديها ووعدت برفع طلب للإدارة لإجراء اتصال بين بكر وعائلته إلا أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة.

وأشار والدة الشاب المحتجز إلى أن العائلة لا تعلم أية تفاصيل أخرى عنه.