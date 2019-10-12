ما مصير السولية من مباراة الأهلي ضد الزمالك

يستعد نادي الأهلي المصري بتجهيز لاعبيه لخوض المباراة ضد الزمالك يوم السبت (19-10-2019) ضمن الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز لكرة القدم.

مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ أكد أن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق سيكون جاهزًا تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الزمالك، مضيفًا، أن السولية ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، وسيكون جاهزًا لمباراة الزمالك القادمة في الدوري.

يُشار إلى أن عمرو السولية لاعب خط وسط النادي الاهلي تعرض للإصابة بجزع في الرباط الخارجي بالكاحل في مباراة أسوان الأخيرة التي حسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد.

وقد تصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري الممتاز بـ9 نقاط كاملة من 3 مباريات (سموحة- الانتاج الحربي-اسوان) أما الزمالك فقد وصل للمركز الرابع بـ7 نقاط من فوز مباراتين (الاتحاد السكندري- مصر المقاصة) وتعادل مع (نادي مصر).

وفي ذات السياق، أكد حارس مرمى الأهلي شريف إكرامي، أن الحديث عن الانتقال للزمالك غير منطقي تماما، أنا مستمر مع الأهلي حتى يقرر النادي الاستغناء عني، عدا ذلك أنا لاعب بالفريق لدي طموح كبيرة لاسترداد مكانتي بالتشكيل الأساسي للأهلي ومنتخب مصر وأخوض التدريبات بكل قوة، وما تردد عن عدم اقتناع فايلر بي أمر غير صحيح على الإطلاق".