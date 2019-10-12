الجامعة العربية تدين هجوم تركيا شمال سوريا وتطالب بتدخل أممي لوقف الهجوم

أدانة جامعة الدول العربية، الهجوم العسكري التركي شرق الفرات إلى الشمال من سوريا، داعية تركيا لوقف العدوان بشكل سريع لما له من تداعيات خطيرة لعودة التنظيمات الإرهابية من الظهور خاصة تنظيم "داعش".

وأكدت الجامعة العربية في البيان الختامي لجلسة الوزراء العرب الذي تحفظت عليه قطر والصومال، أن العملية العسكرية التي تنفذها تركيا شمال سوريا تعتبر خرقا واضحا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصة القرار رقم 2254، واعتباره تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين.

وأوضحت أن كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدفاع عن الأراضي السورية، هو "تطبيق للحق الأصيل لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

ودعت الجامعة العربية، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ كل ما يلزم لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري، وحث كافة أعضاء المجتمع الدولي على التحرك في هذا السياق، مع العمل على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في عدوانها على الأراضي السورية.

وقالت: "إن النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي شمال سوريا، بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية، ووقف التعاون العسكري، ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا.

ورفض بيان الجامعة العربية بشكل قاطع المحاولات التركيا لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى "بالمنطقة العازلة"، باعتبار أن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي، ويدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة القضائية الدولية لمرتكبيها، ويشكل تهديدا خطيرا لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي.

وكلفت الجامعة العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية بإجراء اتصالات مع سكرتير عام الأمم المتحدة، لنقل مضمون قرار مجلس الجامعة وتوزيعه على أعضاء الأمم المتحدة كوثيقة رسمية، والنظر في ترتيب زيارة لوفد وزاري عربي مفتوح العضوية إلى مجلس الأمن لمتابعة الأمر والعمل على وقف العدوان التركي على الأراضي السورية.