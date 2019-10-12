قبل مباراة الزمالك ضد الاهلي .. خبرًا سيئًا لجماهير القلعة البيضاء

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد الأهلي المصري يوم السبت (19/10/2019) ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز حيث يستعد الناديين لهذه القمة بكامل اللاعبين.

إلا أن جماهير القلعة البيضاء تلقت خبرًا مؤسفًا بإصابة مهاجم منتخب مصر الأولمبي، مصطفى محمد، بكدمة في الركبة خلال مواجهة جنوب أفريقيا الودية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ولم يتبين حتى اللحظة ما اذا سيخوض المهاجم مصطفى محمد مباراة الزمالك ضد الأهلي أم لا.

ويخشى مسؤولو نادي الزمالك، من تأثير إصابة مصطفى محمد، على مشاركته في مباراة القمة أمام الأهلي، باعتباره حاليًا المهاجم الأساسي للقلعة البيضاء.

وقد تصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري الممتاز بـ9 نقاط كاملة من 3 مباريات (سموحة- الانتاج الحربي-اسوان) أما الزمالك فقد وصل للمركز الرابع بـ7 نقاط من فوز مباراتين (الاتحاد السكندري- مصر المقاصة) وتعادل مع (نادي مصر).