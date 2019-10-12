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أكثر من 1000 مستوطن اقتحموا الاقصى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:46 - 12 أكتوبر 2019
مستوطنون مستوطنون
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اقتحم أكثر من ألف مستوطن إسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوع الماضي وفقًا لوسائل اعلام اسرائيلية.

وأوضح موقع "حدشوت هار هبايت" العبري بأن المستوطنين استعانوا بجيش وشرطة الاحتلال خلال عمليات اقتحام المسجد الأقصى، لافتتًا إلى أن 360 مستوطنًا اقتحموا المسجد خلال "يوم الغفران"، مقارنة بـ 230 العام الماضي، و160 عام 2017.

وكان مركز معلومات وادي حلوة ذكر في بيان له أن 2408 مستوطنين وطلاب يهود اقتحموا المسجد الأقصى، خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما شهدت الأيام الأخيرة من الشهر اقتحامات واسعة للمسجد في "رأس السنة العبرية".

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، وسط مواصلة شرطة الاحتلال استهدافها لمسؤولي دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس الأقصى والمرابطين.

 

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