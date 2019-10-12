الباحثة الفلسطينية رنا الكوع تفوز بالمركز الأول لجائزة الشباب العربي 2019

فازت الباحثة الفلسطينية رنا عبد الجبار نجيب الكوع، بالمركز الاول لجائزة الشباب العربي للعام 2019.

وشاركت رنا في مسابقة لمعهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو، متناولة موضوع "الإدارة السياسية.. جدلية التصنيف وحتمية التوظيف".

واستعرضت رنا عبد الجبار الكوع في دراستها موضوع "تمكين الشباب العربي من المشاركة في صنع السياسات العامة وعلاقته بالإصلاح الإداري في ضوء عصر الثورة الصناعية الرابعة"، وسيتم تكريمها باحتفالية خاصة نهاية العام الجاري.

وهنأت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم في بيان لها، اليوم السبت، الباحثة الكوع على هذا الإنجاز الذي يعبر عن جهود حثيثة بذلتها لإعلاء اسم فلسطين في معهد البحوث والدراسات العربية، وهو منبر علمي عريق يضع دولة فلسطين والقدس الشريف على رأس سلم أولوياته.

وأكدت أن هذا المنبر العلمي العربي، يقدم خدمات للباحثات والباحثين العرب، خاصة أبناء دولة فلسطين، وله مساهمات فاعلة في إثراء المشهد التعليمي التخصصي في فلسطين بتخصصات مميزة، تمثل ضرورة لنا من أجل بناء مؤسسات الدولة وإحداث التنمية.

وأضافت أن المعهد يقدم المنح والمساعدات لطلبة فلسطين في القاهرة، مشيرة إلى نيتها تنظيم حفل تكريمي للباحثة الكوع عقب تكريمها من منظمة "الألكسو"، ولكل من ساهم في هذا الإنجاز الوطني لفلسطين ومسيرة البحث العلمي.

ومن جانبها، ثمنت الباحثة الكوع دور "اللجنة الوطنية" ومتابعتها مع الجهات المنظمة للجائزة، كذلك دور معهد البحوث والدراسات العربية، ومنظمة "الألكسو"، معتبرة ان هذه الجائزة أنصفت جهدها بمهنية ومصداقية.

يذكر أن الباحثة الكوع حاصلة على شهادة من جامعة القدس المفتوحة، تخصص تنمية أسرية وخدمة اجتماعية، إضافة إلى كونها ناشطة في مجال ريادة الأعمال والمحافظة على النباتات، ولها العديد من المساهمات البحثية السابقة، وهي أم لأربعة أطفال.