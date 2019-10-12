برنامج اذكار الصباح والمساء للكمبيوتر بالصوت والصورة

نقدم لكم برنامج اذكار الصباح والمساء للكمبيوتر والاندرويد والايفون "برنامج حصن المسلم" هو احد البرامج المعروفة والغنية عن التعريف وهو أحد اهم البرامج الدينية التي يحتاجها المسلمين في كافة انحاء العالم, حيث يحتوي البرنامج على الأدعية والاحاديث الشريفة النبوية, ومن الجدير بالذكر ان البرنامج بلغ عدد تحميلاته حتى يومنا هذا حوالي 340 مليون شخص من جميع انحاء العالم, وسنوفر لكم البرنامج للتحميل لكل من "الكمبيوتر, الاندرويد, الايفون".
مميزات برنامج اذكار الصباح والمساء للجوال بدون نت :-
- البرنامج مجاني 100%: تحميل برنامج اذكار الصباح والمساء من البرامج المجانية التى يمكنك تحميلها بشكل مجاني دون دفع أى رسوم أو تكاليف للتحميل كل ما عليك فعلة هو الذهاب الى سوق جوجل بلاى وتحميل برنامج أذكار الصباح والمساء مكتوب مجانا أو من خلال الرابط المباشر الموجود بالأسفل.
- دعم أنظمة التشغيل: برنامج اذكار الصباح والمساء بصوت العفاسى يدعم جميع هواتف أندورويد وسامسونج وسونى وهواواى وال جى بالاضافة الى هاتف الأيفون والأيباد مجانا دون وجود أى اعلانات مزعجة قد تتسبب فى ازعاج المستخدم.
- البرنامج خفيف على الجهاز: برنامج الاذكار يوفر لك العديد من الأذكار اليومية التى تحتاج اليها كما تستطيع اضافة بعض الأذكار الى البرنامج كل هذا لا يؤثر على الهاتف وذلك لأن التطبيق خفيف حجمة صغير يعمل على جميع الهواتف دون استهلاك مواردها وننصح بتحميل برنامج أذكار الصباح والمساء أو أذكار المسلم للموبايل.
- العمل بدون انترنت: تستطيع تشغيل برنامج أذكار الصباح والمساء دون انترنت فى أى وقت وهذة من أهم المميزات التى جعلت البرنامج ينتشر بين عدد كبير من المستخدمين بالاضافة الى سهولة التعامل مع البرنامج والواجهة المميزة التى صمم البرنامج عليها لكى يستطيع أى مستخدم قراءة الأذكار من خلال التطبيق بكل سهولة.