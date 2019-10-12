برنامج اذكار الصباح والمساء للكمبيوتر بالصوت والصورة

نقدم لكم برنامج اذكار الصباح والمساء للكمبيوتر والاندرويد والايفون "برنامج حصن المسلم" هو احد البرامج المعروفة والغنية عن التعريف وهو أحد اهم البرامج الدينية التي يحتاجها المسلمين في كافة انحاء العالم, حيث يحتوي البرنامج على الأدعية والاحاديث الشريفة النبوية, ومن الجدير بالذكر ان البرنامج بلغ عدد تحميلاته حتى يومنا هذا حوالي 340 مليون شخص من جميع انحاء العالم, وسنوفر لكم البرنامج للتحميل لكل من "الكمبيوتر, الاندرويد, الايفون".

مميزات برنامج اذكار الصباح والمساء للجوال بدون نت :-