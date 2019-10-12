مقتل شاب وإصابة 4 أحدها خطيرة اثر اطلاق نار في قرية عارة

لقي الشاب محمد ضعيف مصرعه اليوم السبت اثر اصابته بطلق ناري خلال شجار في قرية عارة داخل الأراضي المحتلة عام 48 وسط غياب واضح لشرطة الاحتلال للحفاظ على أرواح المواطنين الفلسطينيين.

وأفاد شهود عيان من قرية عارة أنهم سمعوا اطلاق نار كثيف جدًا استمر لمدة ساعة بين مجموعات مسلحة دون أن تتدخل شرطة الاحتلال، مشيرة إلى أن مجهولون أضرموا النيران في أحد المنازل بعد وقوع جريمة القتل".

يُشار إلى ان ابن عم القتيل، مؤمن ضعيف (25 عاما) كان قد قتل في أيلول من العام الماضي في جريمة إطلاق نار.

كما أصيب ثلاثة آخرون، خلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، بإصابات خطيرة ومتوسطة في ثلاث جرائم إطلاق نار وقعت في الرملة ورهط وحيفا.

وأصيب مسؤول الحركة الإسلامية في مدينة الرملة، الشيخ علي الدنف، فجر اليوم السبت، بإصابة خطيرة نتيجة تعرضه لوابل من الرصاص قبل أن يترجل من مركبته أمام المسجد العمري في المدينة لأداء صلاة الفجر.

وفي مدينة رهط في النقب المحتل، أصيب مهندس البلدية بثلاث رصاصات في قدمه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي جريمة رابعة، أصيب شاب من حيفا (22 عاما)، وقد تعرض لإطلاق النار، ونقل إلى مستشفى "رامبام" في المدينة.

وبحسب طواقم الإسعاف فإن الشاب كان ملقى على الشارع، وهو في كامل وعيه.

وقدمت الإسعافات الأولية له، ونقل إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة ومستقرة.

يذكر أن 13 شخصاً قتلوا خلال الشهر الماضي داخل الأراضي المحتلة عام 48 نتيجة إطلاق النار، بينما بلغ عدد القتلى منذ مطلع العام الجاري 69، بينهم 11 امرأة.

وحمل عضوا الكنيست أيمن عودة وأحمد الطيبي، مسؤولية انتشار الجريمة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وكانت قد انطلقت قبل يومين قافلة مركبات من مجد الكروم باتجاه القدس احتجاجاً على تواطؤ حكومة وشرطة الاحتلال في استفحال الجريمة داخل أراضي عام 48.