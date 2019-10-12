مناظرة مرشحا الرئاسة التونسية تحت مجهر النشطاء الفلسطينيين ..والسبب!

استحوذت المناظرة التلفزيونية التي قام بها المرشحان الرئاسيان اللذان وصلا للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية "قيس سعيّد" و"نبيل القروي" على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا المناظرة بكثرة وأرفقها البعض بنقطة التطبيع من الاحتلال والخلاف الذي ظهر واضحاً من كلاهما في هذه النقطة .

المناظرة التي دامت نحو ساعتين قام خلالها المرشحان بالإجابة على أسئلة والتفاعل فيما بينهما في خمسة محاور هي الأمن القومي، والسياسة الخارجية، وصلاحيات رئيس الجمهورية بعلاقته بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، والشأن العام، ووعود الأيام المئة الأولى من الرئاسة.

وبشأن موقف الرئيس المقبل من قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني ، بدا قيس سعيد حازما متشددا في وقت بدا القروي متردداً غير واثق رغم اتفاقهما قولاً على مبدأ تجريم ذلك.

وقال سعيد إن مصطلح "التطبيع" هو كلمة خاطئة تم ابتداعها في السبعينيات، مشيرا إلى أن تكييف ذلك قانونيا يسمى خيانة عظمى لكل من يتعامل مع الكيان قائلا "نحن لا نتعامل مع العدو، ومن يتعامل معه يحاكم بتهمة الخيانة العظمى".

وردد سعيد "نحن في وضعية حرب مع كيان غاصب لأرض عربية يتم تشريد الأبرياء فيها وقتلهم يوميا"، مشيرا إلى أن "القضية ليست مع اليهود، ونحن نتعامل مع اليهود الزائرين لمعبد الغريبة جنوب تونس وليس مع إسرائيل"، مذكرا بأن تونس حمت اليهود خلال الحرب العالمية الثانية من القتل.

من جانبه قال القروي "موقفنا يجب أن يتماشى مع السلطة الفلسطينية، ويجب أن ندعم السلطة الفلسطينية القائمة"، مشيرا إلى "صداقته مع الرئيس محمود عباس ودوره في عقد أسبوع فلسطين الذي جمع فيه فلسطينيين مغتربين في جميع أنحاء العالم ليتعرفوا ولتتعزز روابطهم".

وأجاب القروي متململا، بأنه يوافق على تمرير قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما يوافق على إدراج بند في الدستور لتجريم التطبيع.

ردود الافعال الرافضة للتطبيع اشادت بموقف المرشح قيس سعيد حيث قال عبد الباري عطوان

عبد الباري عطوان" اثلج صدري موقف قيس سعيد المرشح التونسي للرئاسة الرافض بصرامة للتطبيع مع العدو الاسرائيلي انها عودة للثوابت الوطنية في زمن لا ينساها البعض بل يحاربها شكرا لتونس الولادة للمواقف المشرفة لهذه الأمة"

وقال اسعد طه على حسابه على تويتر " كل تطبيع خيانة لو كنت تونسيا لاخترت # قيس_سعيد

اثلج صدري موقف قيس سعيد المرشح التونسي للرئاسة الرافض بصرامة للتطبيع مع العدو الاسرائيلي انها عودة للثوابت الوطنيةفي زمن لا ينساها البعض بل يحاربها شكرا لتونس الولادة للمواقف المشرفة لهذه الأمة — عبد الباري عطوان (@abdelbariatwan) ١٢ أكتوبر ٢٠١٩

كل تطبيع خيانة



لو كنت تونسيا لاخترت



#قيس_سعيد — Assaad Taha أسعد طه (@Assaadtaha) ١٢ أكتوبر ٢٠١٩

الشئ الوحيد والخلاصة في مناظرة قيس سعيّد و وعوده الإنتخابية، أن التطبيع مع الكيان الصهيوني "خيانة عظمى" وهذا كافي بالنسبة لي، للدعاء له بالفوز برئاسة #تونس pic.twitter.com/6FbzOpV9eX — ALI AL RAJHI (@gunsandroses7) ١٢ أكتوبر ٢٠١٩