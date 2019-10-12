نتائج انتخابات نقابة الأطباء 2019

أظهرت النتائج الأولية في اللجنة الفرعية بالقاهرة أن الدكتورة شيرين غالب فازت بمقعد نقيب القاهرة وأن الدكتور حسين خيري تفوق على المرشحين الآخرين.

يوجد 16 مرشحًا لمقعد الرئيس ، بالإضافة إلى 76 مرشحًا لمقاعد النقابة العامة ومختلف القطاعات، بالإضافة إلى 74 مرشحًا لمقعد النقيب، بينهم 5 مرشحين سيحصلون على مقاعد في محافظات كفر الشيخ، جنوب سيناء، المنوفية، أسوان وأسيوط و143 مرشحًا لمقعد عضو الاتحاد الفرعي فوق السن، بمن فيهم 8 بالتزكية في محافظات شمال سيناء، كفر الشيخ، الوادي الجديد، أسوان و128 مرشحًا لعضوية الفئة العمرية الفرعية، بما في ذلك 6 مقاعد بالتزكية في محافظات كفر الشيخ وشمال سيناء والوادي الجديد.

تُجرى الانتخابات لمقعد النقيب 12 مقعدًا، بما في ذلك 6 مقاعد على مستوى الجمهورية (3 فوق سن، 3 دون السن)، 6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وللانتخابات الفرعية مكان على 4 مقاعد (2 فوق سن، 2 تحت السن)، بالإضافة إلى الرئيس الفرعي باستثناء نقابة أطباء القاهرة، حيث يتم التنافس على 8 مقاعد بالإضافة إلى النقيب الفرعي الإسكندرية، ويتنافس المرشحون على 6 مقاعد والقائد الفرعي.

أعلنت النقابة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أعمال خدمات الأطباء قد توقفت من الخميس 10 أكتوبر إلى السبت 12 أكتوبر، حيث يكون آخر يوم عمل هو الأربعاء 9 أكتوبر، بسبب الانتخابات النصفية للنقابة يوم الجمعة ، 11 أكتوبر. سيستأنف الاتحاد أنشطته صباح الأحد 13 أكتوبر.