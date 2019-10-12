عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم السبت

إليك أبرز عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم السبت 12 أكتوبر 2019.
أخبار اليوم:
- أسرة احدى ضحايا بنغازي من السودانيات تكشف ملابسات إختطافها وقتلها
- عبد الحي يوسف: لا علاقة لي بأمر مبايعتي أميراً للمؤمنين وساقاضي كل من أساء الي
- قراءة لـ "أخبار اليوم" في الإستقطاب الأيدلوجي بين التيارين الديني والعلماني
- فوز آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام
- حضور دولى وإقليمى فى انطلاق مفاوضات السلام السودانية فى جوبا الاثنين المقبل
- جامعة الخرطوم تنفي استئناف الدراسة يوم الاثنين
الوطن:
- مؤيدون يبايعون عبد الحي يوسف أميراً للمؤمنين
- أمريكا تفرض عقوبات على "الكاردينال" بتهم الفساد
- الساعة (25) .. إبتداء من الأحد
- المهدي: "5" تحديات تدخل النظام الانتقالي لـ "طريق مسدود"
- حمدوك: نتطلع للعمل مع إثيوبيا على إنهاء الصراعات بالإقليم
آخر لحظة:
- الكشف عن اجتماع بين السيادي والثورية حول الولاة بأديس
- قضية البوشي .. عبد الحي يتوعد والوطني يتدخل
- واشنطن تفرض عقوبات على الكاردينال بتهم فساد
- آبي أحمد لـ(حمدوك): الكهرباء مقابل الغذاء
- تحذير من سُحُب رعدية ممطرة في (9) ولايات
الانتباهة
- عقوبات أمريكية على الكاردينال
- الثراء الحرام تتحرى مع”40″ قياديًا بـ”الوطني” والحركة الإسلامية
- عبد الحي لـ”الحكومة”: سجني”خلوة” ونفيي”سياحة”
- مدير الهيئة لـ”الانتباهة”: إجراءات قانونية ضد شركات منفذّة لطرق بالعاصمة
- المهدي: البرنامج الإسعافي”ضعيف”
- طعن دستوري ضد تمديد الطوارئ
السوداني
- عبد الحي للحكومة: على نفسها جنت براقش
- اتحاد المصارف يعلن انتهاء أزمة السيولة النقدية بالبلاد
- ضبط شبكة تزيف العملات الجديدة بعدد من الولايات
- قائد إيساف في حواره مع”السوداني”: القرن الإفريقي موعود بمزيد من الصراعات
- البيئة:”12%” من أراضي البلاد بحاجة إلى تدّخل عاجل لإيقاف تدهورها
- حمدوك: “الطرق الفنية” أفضل الحلول لمشكلة سد النهضة
- المجلس الأعلى للسلام يناقش مع مستشار سلفاكير ترتيبات بداية التفاوض
التيّار
- “التيّار” تسرد مأساة أسرة مغتربة فجعت في فضّ الاعتصام
- المهدي: البرنامج الإسعافي”ضعيف” والحكومة قد تصل لطريق مسدود
- محمد الفكي لـ”التيّار”: مفاوضات السلام ستبدأ بـ”الترتيبات الأمنية”
- ردود أفعال واسعة لفوز آبي أحمد بجائزة”نوبل”
- أميركا تفرض عقوباتٍ على أشرف الكاردينال
الجريدة
- لجنة المعلمين: لا دراسة اليوم
- “المهدي”: البرنامج الإسعافي لحكومة”حمدوك” ضعيف
- عبد الحي يوسف: مجلس الوزراء مغتصب للحكم ولا نخشى السجن
- وزير المالية يتوقّع نتائج إيجابية بشأن التراسل المالي مع المصارف الأجنبية
- حمدوك يدعو للتوسّع في التجارة بين دول الإيقاد
- مواطنو الدروشاب يغلقون الشوارع احتجاجًا على انقطاع الكهرباء
- الأرصاد تحذّر من سحب رعدية ممطرة في تسعِ ولايات
الصيحة
- أمريكا تفرض عقوباتٍ وتجمّد أصول وشركات”الكاردينال”
- المهدي: البرنامج الإسعافي لحكومة حمدوك ضعيف وسيؤدي لطريق مسدود
- عبد الحي يوسف: الحكومة الانتقالية اغتصبت الحكم ولم تأتِ بالشورى
- أونور محمد أحمد: ناس الحرية والتغيير أقصونا وهمّشونا
- سلفاكير يدعو البرهان لحضور افتتاح المفاوضات بين الحكومة والثورية بجوبا
- اتحاد المصارف: أزمة السيولة النقدية انتهت تمامًا
- اتفاق بين السودان وإثيوبيا لإقامة خط أنابيب مشترك
اليوم التالي:
- الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على الكاردينال وشركاته
- المهدي: التحديات ستدخل الحكومة الانتقالية في نفق مظلم
- عبد الحي يوسف: مجلس الوزراء أراد تهديدي وساقاضي كل من أساء إلي
- آبي أحمد يؤكد دعم بلاده لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب
- "البرهان" يشارك في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بدعوة من سلفاكير.