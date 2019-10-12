عناوين صحف الخرطوم.. أخبار السودان اليوم

عناوين الصحف السياسية في السودان الصادرة صباح اليوم السبت 12 أكتوبر 2019 وأهم الأخبار الاقتصادية والقضايا والأحداث والكتابات التي نشرت هذا الصباح وخلال الساعات الماضية.
عناوين سياسية:
- حضور دولي وإقليمي في انطلاق مفاوضات السلام السودانية في جوبا الإثنين المقبل
- جبريل يلتقي حمدوك بأديس ويؤكد جاهزية الحركات
- البرهان يتلقى دعوة لزيارة جوبا الاثنين المقبل لحضور افتتاح مفاوضات السلام
- منظمة زيرو فساد تقاضي الاخواني عبدالحي يوسف بتهم فساد
- الصادق المهدي: البرنامج الإسعافي للحكومة ضعيف وسيؤدي لطريقٍ مسدود
- عبد الحي يوسف: لا علاقة لي بأمر مُبايعتي “أميراً للمؤمنين”
- حمدوك يعود الى البلاد بعد زيارة لاثيوبيا استغرقت يومين
- ﻣﻮﻗﻊ أﻣﺮﻳﻜﻲ إﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻲ : اﻟﺴﻮدان ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﺄزﻗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻻ بهذه (…) الطريقة
- فرضت عليه عقوبات .. تجميد أصول رجل الأعمال “الكاردينال” بالولايات المتحدة الأمريكية
- دعوة من سلفاكير لـ “البرهان” لحضور الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين الحكومة و”الثورية”
- انطلاق المفاوضات بين الحكومة والحركات في جوبا بالإثنين
- نوبل للسلام: إثيوبيا تتوج أفريقيا
- عبدالحي يوسف : الحكومة اغتصبت الحكم ..وسنعريكم أمام الأشهاد.. وسنكون لكم بالمرصاد ولن نستسلم
- ندوة العلاقات الازلية بين وادي النيل
- خبراء يطالبون بدعم دولي لـ”الدعم السريع” لمحاربة تجارة المخدرات العابرة
- جامعة الخرطوم تنفي استئناف الدراسة يوم الإثنين
- نساء في قمة الدولة والجامعات…”كنداكات” السودان يخضن التحدي
- شاهد : ماذا قال حمدوك بشأن تعيين السيدة نعمات عبدالله على رأس السلطة القضائية ؟
- وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح
- المهدي: برنامج الحكومة ضعيف ومؤامرات السدنة ستدخل النظام الانتقالي في طريق مسدود
- عاجل .. واشنطن تفرض عقوبات خطيرة على الكاردينال بسبب الرشوة والاحتيال
- الصادق المهدي: مشروع البرنامج الانتقالي الإسعافي ضعيف
- بالصورة.. كيف هنأ محمد بن زايد آبي أحمد بفوزه بجائزة نوبل للسلام
- السيسي وآبي أحمد يؤكدان أهمية تجاوز أي معوقات بشأن سد النهضة
- حمدوك يهنئ آبي أحمد بفوزه بجائزة نوبل للسلام
- تصريحات نارية لمحمد علي الجزولي
- الداعية مهران يستنكر انحياز مجلس الوزراء لولاء البوشي
- الجبهة الثورية والحكومة السودانية يبدآن في جوبا مفاوضات السلام
- تفاصيل لقاء حمدوك بجبريل إبراهيم في أديس أبابا
- عبد الحي يوسف لمجلس الوزراء: سجني خلوة وقتلي شهادة
- تفاصيل جديدة حول محاولة هروب القيادي بحزب المخلوع عبد الرحمن الخضر
- رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يتوّج بجائزة نوبل للسلام
- قال إن سجنه خلوة ونفيه سياحة وقتله شهادة.. عبد الحي يوسف: مجلس الوزراء أراد تهديدي وسأقاضي كل من أساء إلي
- رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد يفوز بجائزة نوبل للسلام
- عبدالله حمدوك: تعيين أول (رئيسة) قضاء يؤكد التزامنا بالتغيير الشامل
- مجلس الدفاع والأمن يعقد أول اجتماع له لإجازة السياسات الأمنية في البلاد
- حمدوك: مؤتمر رجال الأعمال وضع الأسس المتينة للشراكة
- هنادي الصديق تكتب : عبث الفلول
- زهير السراج يكتب : محاكمة عبد الحى !!
- الحزب الجمهوري يطالب بمنع نقل الصلاة بـ”الميكرفون” وتوحيد الاذان
- الصيّحة: ربيع عبد العاطي: الحكومة الجديدة مصابة بـ”فوبيا” المؤتمر الوطني
- حمدوك: نتطلع للعمل مع إثيوبيا لأجل السلام في الإقليم
- تمديد حالة الطوارئ فى السودان لمدة 3 أشهر
- شاهد بالصورة: تواضع وزير التربية والتعليم السوداني يلهب مشاعر رواد مواقع التواصل
- شاهد : صورة حديثة من مصر للفريق صلاح قوش مع الوزير الاسبق مبارك سليم زعيم الاسود الحرة ومصلح الرشيدي
- حسين خوجلي يكتب.. عزيزي حمدوك: الولاء للعدالة وليس لولاء البوشي!
- خلال زيارته لـ(فيرجينيا): الإعلامي المعروف لقمان يتغزل في محمد ناجي الأصم
- تكفير الشخص المعين
- مُتّهمة بوضع (المتاريس) أمام الحكومة
- (عبد الحي) و(البوشي).. صراع (الإسلام) و(العلمانية)
- البرهان وحمدوك للدوحة.. توازُن مصالح أم محاوِر؟
- وزير الداخلية يُطالب بتسريع عودة اللاجئين السودانيين
- المجلس السيادي يُمدد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر
- بدر الدين سليمان بين السياسة والتوثيق
- ضم أعضاء السيادي وعدد من الوزراء.. إعلان تشكيل مجلس الدفاع والأمن برئاسة البرهان.. شاهد ما هو مهامه ؟
- “تيار نصرة الشريعة” يدعو للتعجيل بحل الحكومة الانتقالية ويصف مناصرة مجلس الوزراء لـ”البوشي” بالفساد
- ائتلاف إسلامي ينتقد تضامن الحكومة مع وزيرة الرياضة ضد عبدالحي يوسف
- عقب تعيين رئيس القضاء والنائب العام.. قوى التغيير تعلن جاهزيتها لفتح البلاغات في جرائم “نظام البشير”
- شمائل النور تكتب : الخطر الماثل.!
- محمد عبد القادر يكتب : مجلس الوزراء.. جلسة اغتيال العدالة!!
- عثمان ميرغني يكتب : قرار من ثلاثة سطور لا غير..!!
- زهير السراج يكتب : الحقيقة الغائبة !!
- لا يخـــدشـــون رخـــــام السمـــــــاء! ..
عناوين اقتصادية:
- اتّحاد المصارف: أزمة السيولة النقدية انتهت تماماً
- وزيرا الطاقة في السودان وإثيوبيا يتفقان على إقامة مشروعات وشراكات جديدة في النفط
- مقترح بتكوين لجنة خاصة لتقديم المرشحين للوظائف العليا لرئيس الوزراء
- حمدوك يدعو دول “إيقاد” للتوسع في التجارة
- وزير المالية يتوقع نتائج إيجابية بشأن التراسل المالي مع المصارف الأجنبية
- آبي أحمد يدعو السودان لتوفير الغذاء لبلاده مقابل الطاقة
- إتحاد المصارف: أزمة السيولة النقدية “إنتهت تماماً”
- إغلاق (60) مخبزاً بالخرطوم لإنعدام الغاز
- السودان يعلن دعمه الشراكة مع إثيوبيا اقتصاديًا
- الكشف عن أسباب تراجع أسعار (الآكسنت) في سوق السيارات
- التجارة بالجزيرة تقر بنقص حصة دقيق المخابز
- السوداني: جمارك المطار: رصدنا شبكة من”250″ سيّدة تنشط في تهريب الذهب
- الإمدادات: مخزون الأدوية يكفي البلاد لثلاثة أشهر
- قرار مُرتقب بوقف استيراد الزئبق
- إلغاء قرار تجميد مشروع ربط دارفور بالشبكة القومية للكهرباء
- التضخم يستقر عند 53.53 % في سبتمبر
- مطالبة بخروج البنك المركزي من تجارة الذهب
عناوين قضايا وأحداث:
- إحباط محاولة تهريب (1290) جهاز موبايل بدون مستندات
- الانتباهة: القبض على مسؤول بوزارة الإعلام
- الخارجية تستدعي السفير الليبي في اختطاف ومقتل سودانيات ببنغازي..والسلطات الليبية تُكوِّن غرفة عمليات
· أول تعليق من الخارجية بشأن اختطاف ومقتل مواطنات سودانيات في بنغازي
عناوين رياضية:
- “الفيفا” يفاجئ المريخ بشكوي جديدة من لاعبه الغاني
- الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على الكاردينال وشركاته
- منتخب السودان يبدأ الإعداد لمواجهة تنزانيا
- الصمود الدلنج يقسو على الدلنج في دوري السيدات
- رد مفاجئ من فيصل العجب تجاه خطوة مجلس المريخ
- اتحاد الكرة: سيتمّ إعلان”5″ أسابيع لمنافسة الممتاز
- تدهور كبير يُثير حيرة الجماهير..ماذا يحدث في الهلال قبل انطلاقة مجموعات الأبطال؟
- المريخ يتعثّر والأهلي شندي يتصدّر الممتاز
- ورطة الهلال