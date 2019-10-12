​​​​​​​د. الهندي: حقوق الشعب الفلسطيني يجب أن تكون في سلم أولويات كافة الفصائل

أكد عضو المكتب السياسي لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين، د. محمد الهندي، أن "الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني من المسائل المهمة بالنسبة لنا، ويجب أن تكون في سلم أولويات الفصائل الفلسطينية كافة"، مشيراً إلى "ضرورة العمل من أجل أن ينال شعبنا جميع حقوقه في كافة أماكن تواجده، حتى يستطيع العمل من أجل تحرير وطنه والعودة إلى أراضيه المحتلة".

وقال الهندي في كلمة له خلال "المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج – لقاء الأمانة العامة الثالث عشر"، ان "المقاومة هي الأساس في مسيرة التحرير، لذلك يجب على جميع الفصائل أن تكون يداً واحدة في مشروع واحد لمواجهة الاحتلال الصهيوني".

وأضاف: "لا نقول إننا نقاوم فحسب، بل نحمل قضية كبيرة على أكتافنا ونجول بها العالم أجمع، ليدرك الجميع مدى الظلم الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني".

وأشاد د. الهندي، بدور الإعلام في دعم المقاومة وعرض الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين والمقدسات والأراضي، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يبحث عن مصالحه ولا يكترث إلى المطالب العربية المحقة".

وأوضح أن "الكيان الصهيوني يمتلك قوة كبيرة من الأسلحة والمعدات والذخيرة، إلا أن أرادة الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل حقوقه أقوى من كل تلك الأسلحة التي يظن العدو أنه حامي نفسه بها"، مشدداً على أن "شعبنا يمتلك الروح والثقة والإرادة والإيمان الذي يمكنه من هزيمة ذلك المحتل المدجج بالأسلحة".

واستهجن عضو المكتب السياسي لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، توجه المنتخب السعودي لكرة القدم إلى ملاقاة نظيره الفلسطيني في مباراة ودية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، هذا الشهر رغم رفضه سابقاً هذه المشاركات رفضاً للتطبيع، مشدداً على أن "ذلك يُعد خرقاً للمقاطعة العربية للكيان الاستعماري الصهيوني، من خلال الدخول للأراضي المحتلّة بإذن صهيونيّ".