سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم مصر للمغتربين

شهد الدولار انخفاضًا ثابتًا مقابل الجنيه المصري منذ بداية هذا العام، بعد ارتفاع هائل خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد الدولار قرابة 120 قرشًا، على عكس التوقعات التي كان من المتوقع أن يرتفع المزيد من الدولار في بداية العام الجديد، لكن الجنيه بدأ في الانتعاش.

وارتفع الجنيه بنسبة 7% من قيمته في بداية العام الحالي، ويعزى انخفاض الدولار إلى عدة عوامل منها زيادة الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزينة المصرية، بالإضافة إلى زيادة تحويلات العمال المصريين في الخارج وإيرادات السياحة التي بدأت في الارتفاع منذ 2 يناير.

الانخفاض التدريجي في أسعار الدولار في مصر خلال الفترة الحالية، حيث تتراجع الأسعار تقريبًا يوميًا، فإن سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي بقيمة 16.24 للشراء و 16.34 في حالة البيع، في حين أن سعره في البنك الوطني مصر بقيمة 16.23 للشراء و16.33 عند البيع.

لا يختلف سعر الدولار في السوق السوداء كثيرًا عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يزيد عن خمسة قروش، منذ أن قام محافظ البنك المركزي بتعويم الدولار في عام 2016، والدولار تشهد انخفاضًا كبيرًا في هذه الفترة، حيث بلغ متوسط ​​سعر الشراء 16.30 جنيهًا، وبيع 16.40 جنيهًا.