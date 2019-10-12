سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم مصر للمغتربين

شهد الدولار انخفاضًا ثابتًا مقابل الجنيه المصري منذ بداية هذا العام، بعد ارتفاع هائل خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد الدولار قرابة 120 قرشًا، على عكس التوقعات التي كان من المتوقع أن يرتفع المزيد من الدولار في بداية العام الجديد، لكن الجنيه بدأ في الانتعاش.
وارتفع الجنيه بنسبة 7% من قيمته في بداية العام الحالي، ويعزى انخفاض الدولار إلى عدة عوامل منها زيادة الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزينة المصرية، بالإضافة إلى زيادة تحويلات العمال المصريين في الخارج وإيرادات السياحة التي بدأت في الارتفاع منذ 2 يناير.
الانخفاض التدريجي في أسعار الدولار في مصر خلال الفترة الحالية، حيث تتراجع الأسعار تقريبًا يوميًا، فإن سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي بقيمة 16.24 للشراء و 16.34 في حالة البيع، في حين أن سعره في البنك الوطني مصر بقيمة 16.23 للشراء و16.33 عند البيع.
لا يختلف سعر الدولار في السوق السوداء كثيرًا عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يزيد عن خمسة قروش، منذ أن قام محافظ البنك المركزي بتعويم الدولار في عام 2016، والدولار تشهد انخفاضًا كبيرًا في هذه الفترة، حيث بلغ متوسط سعر الشراء 16.30 جنيهًا، وبيع 16.40 جنيهًا.
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|16,2117 جم
|16,3351 جم
|منذ يوم
|البنك العربي الافريقي الدولي
|16,23 جم
|16,33 جم
|منذ يوم
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|16,26 جم
|16,36 جم
|منذ 3 أيام
|بنك الاسكندرية
|16,5 جم
|16,6 جم
|منذ شهر
|بنك مصر
|16,23 جم
|16,33 جم
|منذ إسبوع
|كريدي أجريكول
|16,24 جم
|16,34 جم
|منذ يوم
|البنك التجارى الدولي CIB
|16,22 جم
|16,32 جم
|منذ يوم
|بنك قناة السويس
|16,24 جم
|16,34 جم
|منذ يوم
|المصرف المتحد
|16,22 جم
|16,32 جم
|منذ يوم
|البنك الأهلي المصري
|16,23 جم
|16,33 جم
|منذ إسبوع
|بنك البركة
|16,26 جم
|16,36 جم
|منذ 6 أيام
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|16,24 جم
|16,34 جم
|منذ يوم
|بنك التعمير و الاسكان
|16,51 جم
|16,61 جم
|منذ شهر
|بنك مصر إيران للتنمية
|16,25 جم
|16,35 جم
|منذ يوم
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|16,26 جم
|16,36 جم
|منذ إسبوع
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|16,23 جم
|16,33 جم
|منذ إسبوع
|البنك المصري الخليجي
|16,24 جم
|16,34 جم
|منذ يوم
|بنك عودة
|16,24 جم
|16,34 جم
|منذ يوم