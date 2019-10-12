ملحم : الإعلان عن موعد صرف مستحقات موظفي السلطة الاثنين القادم

أكد إبراهيم ملحم الناطق باسم حكومة اشتيه في الضفة اليوم السبت ، الحكومة بصدد صرف مستحقات رواتب موظفي السلطة قريبًا عبر البنوك.

وقال ملحم أنّ الأمور ستتضح بعد اجتماع حكومة اشتية الأسبوعي بعد غد الاثنين ، مدّعيًا أن الأزمة المالية لدى حكومة فتح ما تزال قائمة

وأوضح ملحم أن حكومة اشتية وجّهت تعليمات لوزارة المالية ببدء صرف مستحقات الموظفين والتي قد تتمّ ما بين شهرين أو ثلاثة أشهر، موضحًا أن الترتيبات جارية لصرف المستحقات وسيتم الإعلان عن ذلك من قبل وزارة المالية بعد الانتهاء من الإجراءات والأمور الفنية.

ويشار الى ان حكومة اشتية استلمت يوم الأحد 1.3 مليار شيقل من أموال "المقاصة" التي كانت ترفض استلامها منذ شهر فبراير/شباط الماضي بعدما خصم الاحتلال منها قيمة رواتب الشهداء والأسرى والجرحى.