سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية بشكل ملحوظ مقابل العملة المحلية لليرة السورية، في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الكبيرة في البلاد في الوقت الراهن ومنذ اندلاع الحرب والثورة السورية في عام 2011.

يجد الشعب السوري صعوبة بالغة في الحصول على أي عملة أجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي ، لذلك لجأ الجميع إلى الحصول على العملات من السوق السوداء.

وحافظت الليرة السورية، يوم السبت 12 أكتوبر 2019، على سعر الصرف مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

أسعار الدولار وعملات السوق السوداء في سوريا اليوم

سعر الجنيه المصري 40 ليرة سورية للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني 930 ليرة سورية للشراء و 924 ليرة سورية.

الامارات 179 درهم للبيع والشراء 182 جنيه.

175 ريال سعودي إلى الليرة السورية.

سعر Turkish Lira 112 للبيع والشراء.

سجل سعر الجنيه الاسترليني 802 جنيه للبيع و 806 للشراء.

سعر صرف الدولار الأمريكي هو 657 ليرة للبيع و 660 ليرة للشراء.

اليورو 721 للبيع و 724 ليرة سورية للشراء.

أسعار العملات مقابل الليرة السورية اليوم السبت 12 أكتوبر 2019

العملة سعر الصرف بالليرة السورية الدولار 515.01 ليرة سورية اليورو 568.51 ليرة سورية الإسترليني 651.23 ليرة سورية الدولار الكندي 390.14 ليرة سورية

أسعار العملات العربية مقابل الليرة السورية اليوم السبت 12 أكتوبر 2019