سعر الذهب اليوم في سلطنة عمان بالريال العماني

أسعار الذهب في عمان، اليوم السبت 12 أكتوبر 2019، لكل من يهتم بتداول الفوركس وبيع وشراء معدن الذهب الخام والمصنع من المستثمرين والمقبلين على الزواج سواء من الرجال والنساء بجميع الأعيرة المتاحة (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

سعر الذهب في عمان حسب اقتصاد سلطنة عمان عن اليوم وطوال الشهر، حسب الأعيرة المتاحة أو الأوقية أو الكيلو بعملة ريال عماني مقابل الدولار الأمريكي وأحدث الأخبار وتفاصيل متغيرات الأسعار لحظة بلحظة.

ويتوقف ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها على عاملين أساسيين العامل الأول هو سعر برميل النفط والعامل الثاني هو سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب، وعلى الجانب الآخر التغيرات في الحياة السياسية كالحروب ويؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب نتيجة ارتباطه بالاقتصاد المحلي.

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10 10 أكتوبر 18.51 16.20 13.88 10.80 9.26 9 أكتوبر 18.67 16.33 14.00 10.89 9.33 8 أكتوبر 18.64 16.31 13.98 10.88 9.32 7 أكتوبر 18.48 16.17 13.86 10.78 9.24 6 أكتوبر 18.63 16.30 13.97 10.87 9.31 5 أكتوبر 18.63 16.30 13.97 10.87 9.31 4 أكتوبر 18.66 16.32 13.99 10.88 9.33 3 أكتوبر 18.66 16.33 14.00 10.89 9.33 2 أكتوبر 18.57 16.25 13.93 10.83 9.29 1 أكتوبر 18.32 16.03 13.74 10.69 9.16