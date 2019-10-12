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تردد قناة أبوظبي الرياضية hd1 الناقلة لمباريات اليوم

  • فلسطين اليوم
  • 11:20 - 12 أكتوبر 2019
تردد قناة أبوظبي الرياضية hd1 الناقلة لمباريات اليوم تردد قناة أبوظبي الرياضية hd1 الناقلة لمباريات اليوم
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قناة أبوظبي الرياضية، وهي قناة رياضية تقدم العديد من البرامج الرياضية وتهتم بمباريات كرة القدم بالإضافة إلى كرة السلة والفروسية والعديد من البرامج والرياضات الأخرى على شاشتها، حيث تبث عبر الإنترنت من الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم Abu Dhabi Sport HD أفضل المباريات من دوري كرة القدم الأوروبية والإنجليزية والعربية والإماراتية، وهي جزء من شبكة القنوات الرياضية في الإمارات العربية المتحدة ويتبعه عدد كبير من المشاهدين في العالم العربي وفي جميع أنحاء العالم.

تبث القناة الرياضية بجودة عالية الدقة على تردد، وجودة البث على تردد آخر، وستلعب مباريات البطولة العربية 2019 ذهابًا وإيابًا بين المنافسين والفائز يتأهل إلى الجولة التالية، مما يجعل هذه الألعاب غاية مثيرة، وهناك قناتان مفتوحتان يتم نقلهما البطولة العربية "بطولة نادي زايد للأبطال".

تقدم أبوظبي الرياضية HD مباريات بطولة عربية حصرية على شاشتها، خاصةً أنه لا توجد قناة أخرى لمباريات البطولة، التي تتنافس عليها أقوى الفرق العربية من آسيا وإفريقيا.

القمر الصناعي القناة   التردد معامل الترميز الإتجاه معدل التصحيح
نايل سات        قناة ابو ظبي الرياضية 12226 27500 أفقي 5/6
نايل سات قنوات ابو ظبي الرياضية المفتوحة 12226 27500  أفقي 3/4
نايل سات قنوات ابو ظبي الرياضية المشفرة 12467 27500 أفقي 2/3
نايل سات ابو ظبي الرياضية 1و2و3 11804 27500 أفقي 5/6
نايل سات   قناة ابو ظبي الرياضية 5  12092 27500 عمودي 5/6
نايل سات ابوظبي الرياضية HD 7 12092 27500 عمودي 5/6
نايل سات ابوظبي الرياضية HD 5 12092 27500 عمودي 5/6
نايل سات قناة ابوظبي الرياضية 3 HD 12092 27500 عمودي 5/6
TürkmenÄlem  قناة ابو ظبي الرياضية HD1 11804 27500 أفقي 5/6
TürkmenÄlem     قناة ابو ظبي الرياضية HD 2 12456 27500 عمودي 5/6
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