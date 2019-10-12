تردد قناة أبوظبي الرياضية hd1 الناقلة لمباريات اليوم

قناة أبوظبي الرياضية، وهي قناة رياضية تقدم العديد من البرامج الرياضية وتهتم بمباريات كرة القدم بالإضافة إلى كرة السلة والفروسية والعديد من البرامج والرياضات الأخرى على شاشتها، حيث تبث عبر الإنترنت من الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم Abu Dhabi Sport HD أفضل المباريات من دوري كرة القدم الأوروبية والإنجليزية والعربية والإماراتية، وهي جزء من شبكة القنوات الرياضية في الإمارات العربية المتحدة ويتبعه عدد كبير من المشاهدين في العالم العربي وفي جميع أنحاء العالم.

تبث القناة الرياضية بجودة عالية الدقة على تردد، وجودة البث على تردد آخر، وستلعب مباريات البطولة العربية 2019 ذهابًا وإيابًا بين المنافسين والفائز يتأهل إلى الجولة التالية، مما يجعل هذه الألعاب غاية مثيرة، وهناك قناتان مفتوحتان يتم نقلهما البطولة العربية "بطولة نادي زايد للأبطال".

تقدم أبوظبي الرياضية HD مباريات بطولة عربية حصرية على شاشتها، خاصةً أنه لا توجد قناة أخرى لمباريات البطولة، التي تتنافس عليها أقوى الفرق العربية من آسيا وإفريقيا.