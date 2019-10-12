سعر صرف الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، مع ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية في البنوك الرسمية والسوق السوداء يوم السبت.

كان سعر الدولار يوم السبت في لبنان مقابل الليرة اللبنانية 1511.05 في البنوك الرسمية، في حين أن سعر صرف الدولار في لبنان اليوم من السوق السوداء، سعر بيع الدولار إلى 1550 ليرة لبنانية، والسعر يختلف من منطقة إلى أخرى. قد تصل إلى 1600 جنيه في بعض المناطق داخل لبنان.

العملة سعر البيع

بالليرة اللبنانية السعر السابق نسبة التغير السعر في مقابل دولار أمريكي 1,507.8600 1,511.7000 -0.25 % السعر في مقابل يورو 1,665.6890 1,661.2818 0.27 % السعر في مقابل جنيه استرليني 1,909.8028 1,848.5118 3.32 % السعر في مقابل دولار كندي 1,143.3316 1,135.1230 0.72 % السعر في مقابل دولار أسترالي 1,024.8488 1,020.1506 0.46 % السعر في مقابل ين ياباني 13.9085 14.0663 -1.12 % السعر في مقابل فرنك سويسرى 1,512.6202 1,519.8326 -0.47 % السعر في مقابل جنيه مصري 92.6289 92.7452 -0.13 % السعر في مقابل ريال سعودي 402.0156 403.0501 -0.26 % السعر في مقابل درهم إماراتي 410.5243 411.5508 -0.25 % السعر في مقابل دينار كويتي 4,963.6743 4,972.7628 -0.18 % السعر في مقابل دينار بحريني 3,999.6923 4,009.7080 -0.25 % السعر في مقابل ريال قطري 414.1335 415.1881 -0.25 % السعر في مقابل ريال عماني 3,916.1024 3,927.2688 -0.28 % السعر في مقابل ليرة سورية 2.9277 2.9356 -0.27 % السعر في مقابل دينار عراقي 1.2671 1.2665 0.05 % السعر في مقابل دينار اردني 2,126.7389 2,132.1550 -0.25 % السعر في مقابل دينار ليبي 1,065.6254 1,069.2384 -0.34 % السعر في مقابل جنيه سوداني 33.4152 33.5168 -0.30 % السعر في مقابل ريال يمني 6.0230 6.0395 -0.27 %

يواصل السوق المالي تسجيل ارتفاع في الطلب على الدولار الأمريكي، في مقابل استمرار البنوك في تنظيم عملية السحب بالعملة الخضراء والاستيلاء عليها ، بعد أن هرع عدد كبير من اللبنانيين إلى ماكينة الصراف الآلي ATM لسحب الدولار ، وبعض نقلت تحويلات سقف 1600 جنيه لكل دولار، والتي دفعها البعض للاستفادة من هذا الموقف ، فقد سحب الدولار من أجهزة الصراف الآلي لبيعها إلى الصرافين.

وقال سمير حمود رئيس لجنة الرقابة المصرفية في اشارة الى 1.5 مليار دولار مخزنة في المنازل اللبنانية "الطلب على السحوبات بالدولار هو نتيجة عوامل تراكمية لا علاقة لها بوجود مؤامرة ضد الاقتصاد اللبناني".