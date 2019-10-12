سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم السبت 12/10/2019

انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار مباشرة بعد إعلان الولايات المتحدة وحكومات الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا.

بلغت العملة التركية 5.9 ليرة مقابل الدولار بعد أن صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين يوم الجمعة أن الرئيس دونالد ترامب قد أذن للمسؤولين الأمريكيين بصياغة عقوبات "كبيرة جداً" جديدة ضد تركيا بعد شن هجوم في شمال شرق سوريا.

وقال منوشين إن الولايات المتحدة لا تنفذ العقوبات في الوقت الحالي لكنها ستفعل ذلك إذا لزم الأمر.

وقال "نرسل اشعارات للمؤسسات المالية بضرورة توخي الحذر من العقوبات المحتملة، هذه عقوبات قوية للغاية. نأمل ألا تضطر إلى استخدامها، لكن يمكننا شل الاقتصاد التركي إذا أردنا ذلك".

وسجل سعر صرف الليرة التركية صباح اليوم السبت 12/10/2019 استقرارًا أمام الدولار واليورو والليرة السورية وبقية العملات الأجنبية.

وجاء سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي = 5.8792 للشراء. 5.8886 للبيع، اليورو = 6.4711 للشراء، 6.5138 للبيع. الليرة التركي مقابل الليرة السورية = كل ليرة تركي = 111 ليرة سوري للشراء و 112 ليرة سوري للمبيع

وبشأن أسعار الذهب في تركيا، سعر غرام الذهب عيار 24 هو 281.28. سعر غرام الذهب عيار 22 هو 257.82. سعر غرام الذهب عيار 21 هو 246.07. سعر غرام الذهب عيار 18 هو 210.89. سعر غرام الذهب عيار 14 هو 164.12.