نتائج الدور الثالث للصف الثالث متوسط 2019 بغداد

من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العراقية عن نتائج الصف الثالث من الجولة الثالثة 2019 ونتائج الصف السادس من الجولة الثالثة 2019.

ستعلن المديريات التعليمية في محافظات العراق نتائج المرحلة الثالثة 2019 المتوسطة الثالثة، نتائج السادس العلمية الأحياء السادسة 2019 السادسة التطبيقية 2019 الأدبية السادسة 2019 الجولة الثالثة، في محافظة بغداد الرصافة الأول الرصافة الثالثة، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك ، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، السليمانية، واسط، أربيل، دهوك.

كشفت الوزارة عن الموعد الرسمي لإصدار نتائج امتحانات الدور الثالث، مؤكدة أن إعلان نتائج الجولة الثالثة سيكون خلال الأسبوع القادم وسيتم رفع النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية، وعدد من المواقع الإخبارية الأخرى.

يشار إلى أن امتحانات الجولة الثالثة جاءت بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي على قرار حضور امتحانات الجولة الثالثة للمرحلة الإعدادية والمتوسطة.

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