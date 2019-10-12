نتائج عرض سماك داون الأخير مترجم 2019

افتتح رومان رينز عرض SmackDown من النجوم لهذا الأسبوع مع دخوله إلى الحلبة استعدادًا للمواجهة القادمة ضد صديقه WWE World Champion Seth Rollins. لم تكن هناك محادثات سابقة كالمعتاد في معظم العروض ، وبدأت المواجهة مباشرة.

المعركة الأولى: أمطار رومانية - ضد - سيث رولينز

لم تكتمل المواجهة بسبب النجم المخيف "ذا فيند" براي وايت الذي يهاجم سيث رولينز بعد ظلام القاعة تمامًا ، حيث ظهر فيند من أسفل الحلبة وخنق رولينز وسحبها ، تبعه ارتفاع في الدخان من الحفرة قبل أن يتمكن Seth من الهرب والذعر ظاهر على وجهه ، وغادر The Find المكان وظهر عند مدخل الصالة بعد ظلام دامس جديد.

دخلت السيدة الأولى ستيفاني مكماهون الحلبة ووقفت على المنصة عند المدخل. رحب بالحشد وقال مازحا إنهم شعروا بخيبة أمل بسبب عدم وجود استهداف ضدها. لقد بدأت في اتخاذ بعض الخيارات وكانت الأولى مع بيكي لينش، التي انتقلت رسميًا إلى عرض الصف بينما بقي رومان رينز في سماكدوون.

أكد ستيفاني مكماهون أيضًا أن OC AG Styles و Luke Gallows و Karl Anderson يظلون في عرض رو، وكذلك النجم الاسكتلندي العنيف Drew McIntyre. رحبت آنكور رينيه يونج بضيوفها في الاستوديو التحليلي بوكر تي ، بيث فينيكس وساموا جو الذين تحدثوا عن عملية النقل.

تحدث البارون كوربن "ملك الحلبة" إلى الحشد وسخر منه حتى وصل إلى الحلبة. قال إنه أصبح يشمئز من الرائحة بشكل دائم ، ولن يتخلى عن عرشه له على الإطلاق. التقى مذيع فوكس بأسطورة كرة القدم الأمريكية بسرعة وتحدث عن ضربة قاضية لـ Undertaker كمفضل له.

المعركة الثانية: البارون كوربن - الهزائم - تشاد غابل

عادت ستيفاني مكماهون إلى الجولة الثانية من تبادل النجوم، وأعلنت عن إطلاق النجم الكبير راندي أورتن وريتوشيت وبوبي لاشلي لحضور عرض رو، في حين قدمت ساشا بانكس عرض سماكدوون إلى جانب الوحش بين الرجال برون ستروومان. عادت Renee Young لتسأل ضيوفها في الاستوديو التحليلي عن نقل النجوم.

دخل الوحش البشري وبطل WWE الجديد Brock Lesnar الحلبة مع مديره الأسطوري Paul Heyman بعد تذكير المعجبين بتأكيد مواجهته مع المقاتل العظيم Kane Velasquez في معرض Crown Jewel في المملكة العربية السعودية في نهاية هذا الشهر. تحدث الرجل عن تاريخهم المشترك وقوة موكله لتحدي المخاوف دائما.

أكد بول هيمان أن بروك ليسنر سيتغلب على مخاوفه مرة أخرى ويتغلب على خصمه بعد تسع سنوات من المواجهة الشهيرة بينهما، وسيظهر فائزًا في مواجهتهما في معرض جوهرة كراون، ثم فوجئ ليزنار بظهور وجوده كين فيلاسكيز عند مدخل القاعة برفقة ري ميستريو، الذي استعرض مشاهد هذا النزيف الذي ترك فيه ليزنار الكثير من الدماء وترك ندبة على وجه بروك ، قال إنه سيترك له ندبة أخرى على الجانب الآخر في اليوم التالي عرض كبير.

دخل ثلاثي من فريق نيودلهي إلى القاعة وتم عرض مقطع خاص من التوائم المصابين بسرطان الثدي وتحدثوا عن الدعم الذي تلقوه من الفريق أثناء علاجهم. تحدث كوفي كينغستون عن شجاعتهم في معالجة المرض، بينما أكد كزافييه وودز أنهم تعافوا تمامًا من المرض. أحزمة فخرية لهم للتعبير عن إعجابهم بشجاعتهم.

المعركة الثالثة: كوفي كينغستون وودز و Big E- الهزائم - IG Styles، Anderson and Gallows

عادت السيدة الأولى ستيفاني مكماهون مرة أخرى على المسرح وأعلنت أن أليكسا بليس ستبقى في عرض روو بينما انتقلت لاسي إيفانز إلى عرض سماكدوون. بقي أبطال الزوج الأزرق في مكانه. للعمل تحت اللواء الأحمر.

أعلن ستيفاني مكماهون نتائج الجولة الأخيرة من التبادلات بين النجوم وأكد على بقاء الفايكينغ رايدرز ونيكي كروس وذا ستريت بروفيسيس ، بينما انضم لوكا هاوس بارتي وفيل هيفينشيري تيم تاكر وأوتيس إلى سماكدوون. شاب.

فيديو خاص عن الملاكم الأسطوري تايسون فيوري باعتباره نوعًا لتحديد حامل الرقم القياسي العالمي الذي لم يهزم وبطل العالم للوزن الثقيل ، وذلك بمناسبة الإعلان عن مواجهته أمام "الوحش بين الرجال" برون ستروومان في تاج الجوهرة 2019 عرض في نهاية هذا الشهر.

دخلت شارلوت بطلة smackdown الحلبة وانتظرت ظهور منافستها بيلي ، التي فاجأت الجميع بقص شعر جديد و smashi

المعارك الرابعة: بطولة سماكدوون للسيدات: بيلي يهزم تشارلوت

تمكنت بيلي من الفوز بمفاجأة غير متوقعة واستحوذت على الفوز بمحاولة إصلاح مفاجأة لم تتمكن البطل السابق شارلوت فلير من الفرار عندما كانت تحاول تنفيذ حركة إخضاع. قال الحشد "اللعنة عليك جميعًا" قبل أن تغادر لتأكيد التغيير في شخصيتها.