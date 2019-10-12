خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من الضفة والقدس المحتلتين بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة يدخلون اليوم 12 أكتوبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

من بيت حنينا شمال القدس/

◼الأسيرة مرح جودت باكير (20 عامًا) المحكومة بالسجن ثمانية أعوام ونصف ومعتقلة منذ عام 2015، وأمضت أربعة أعوام في سجون الاحتلال.

◼والأسير الطفل أحمد مناصرة (17 عاما) المحكوم بالسجن تسعة أعوام ونصف؛ ومعتقل منذ عام 2015 بعد إصابته بجروح خطيرة واستشهاد ابن عمه حسن خالد مناصرة بزعم طعنهما مستوطنين اثنين في مستوطنة بسغات زئيف شمال القدس المحتلة.

من مدينة الخليل/

◼الأسير هيثم إسماعيل عبد الفتاح البطاط (34 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

◼والأسير عودة فريد طالب الحروب (34 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى ستة أعوام في سجون الاحتلال.

من مدينة جنين/

◼الأسير صلاح الدين محمد إبراهيم أبو جلبوش (40 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مرتين ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.