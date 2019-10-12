تحميل التقويم الهجري لعام 1441 والميلادي 2020 بالاجازات ام القري

اضع اليوم بين ايديكم صور مختلفة ومميزة الاشكال والاستخدامات للسنة الهجرية الجديدة 1441

التقويم الإسلامي يعتمد على حركة القمر. يبدأ الشهر الجديد عندما لوحظ القمر الجديد لأول مرة. رؤية القمر الجديد يعتمد على عوامل مختلفة مثل الطقس وبالتالي؛ التقويم الإسلامي هو مجرد تقدير من الأحداث الإسلامية في المستقبل.

تحميل التقويم الهجرى من تصميماتنا كى نحقق للكثير من الاشخاص الذين يبحثون عن التقويم الهجرى بشكل الكترونى ليسهل

عليهم التعرف على التواريخ والايام الهجرية , ويسهل عليهم ايضا معرفة اهم المناسبات والاعياد الدينية فى السنة الهجرية

مثل المولد النبوى الشريف .







مواعيد المناسبات والاعياد الدينية للسنة الهجرية 1441









مواعيد المناسبات والاعياد الدينية للسنة الهجرية 1441