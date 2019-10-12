ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

تحميل التقويم الهجري لعام 1441 والميلادي 2020 بالاجازات ام القري

  • فلسطين اليوم
  • 10:20 - 12 أكتوبر 2019
التقويم الهجري لعام 1441 التقويم الهجري لعام 1441
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

اضع اليوم بين ايديكم صور مختلفة ومميزة الاشكال والاستخدامات للسنة الهجرية الجديدة 1441
التقويم الإسلامي يعتمد على حركة القمر. يبدأ الشهر الجديد عندما لوحظ القمر الجديد لأول مرة. رؤية القمر الجديد يعتمد على عوامل مختلفة مثل الطقس وبالتالي؛ التقويم الإسلامي هو مجرد تقدير من الأحداث الإسلامية في المستقبل.
تحميل التقويم الهجرى من تصميماتنا كى نحقق للكثير من الاشخاص الذين يبحثون عن التقويم الهجرى بشكل الكترونى ليسهل
عليهم التعرف على التواريخ والايام الهجرية , ويسهل عليهم ايضا معرفة اهم المناسبات والاعياد الدينية فى السنة الهجرية
مثل المولد النبوى الشريف .

 
VIBx64jDtI.png



مواعيد المناسبات والاعياد الدينية للسنة الهجرية 1441
 
 
SOPuMnWwwR.png
 
 
9hXbHqSmG9.png
 
qvZum8rpOV.png
 
 
i6RrTa0tAn.png




 
 
zO4t0Dfqqv.png
 
الأكثر مشاهدة

متعلقات