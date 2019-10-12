3 إصابات خطيرة في الداخل المحتل والنواب العرب يتهمون نتنياهو بنشر الفوضى

أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، بجروح، وصفت إصابة اثنين منهم بالخطيرة، جراء تعرضهم لإطلاق نار مباشر في الرملة ورهط وقرية عارة داخل أراضي عام 1948.

حيث أصيب الشيخ علي الدنف من مدينة الرملة بإصابة خطيرة، نتيجة اطلاق 7 رصاصات نحوه أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في أحد مساجد المدينة.

وفي جريمة أخرى وقعت في مدينة رهط في النقب، أصيب مهندس البلدية بثلاث رصاصات في قدمه، بعد خروجه من صلاة الفجر، وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي جريمة ثالثة، وقعت في قرية عارة في المثلث، أصيب شاب (20 عاما) بجروح خطيرة، في جريمة إطلاق نار ثالثة وقعت صباح اليوم.

يذكر أن 13 شخصا قتلوا خلال الشهر الماضي داخل أراضي العام 48 نتيجة إطلاق النار، بينما بلغ عدد القتلى منذ مطلع العام الجاري 69، بينهم 11 امرأة.

وكان عضوا الكنيست أيمن عودة وأحمد الطيبي حمّلا مسؤولية انتشار الجريمة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وكان رؤساء المجالس المحلية قد طالبوا أردان بإعلان خطط استراتيجية لتعزيز الأمن في المناطق العربية لمنع انتشار الجريمة بدلا من التحريض على المجتمع العربي وثقافته.

وكانت قد انطلقت قبل يومين قافلة مركبات احتجاجية من مجد الكروم باتجاه القدس، لتنظم تظاهرة احتجاج على تواطؤ الحكومة والشرطة الإسرائيلية في استفحال الجريمة في أراضي الـ48.

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة في تصريح سابق، إن هناك تواطؤا من قبل الشرطة "الإسرائيلية"، وليس قضية إهمال أو خلل في عملها، وهي عقلية متأصلة عبر عنها وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان قبل عدة أيام، عندما قال إنه "يتعامل مع المجتمع العربي كمجتمع متوحش وعنيف".