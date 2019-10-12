شاهد ..هدف عالمي لـ"كريستيانو رونالدو" في تصفيات "يورو 2020"

وضع النجم كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، بصمته في المباراة التي خاضها أمام ضيفه لوكسمبرغ على ملعب "خوسيه ألفالادي"، بعدما استطاع تسجيل هدفٍ عالمي بشباك منافسه، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة "يورو 2020".

ونجح منتخب البرتغال في تسجيل الهدف الأول، عبر النجم برناردو سيلفا في الدقيقة (16) من عمر المواجهة، ليبحث رفاقه عن تعزيز النتيجة بهدفٍ ثانٍ، وضمان نقاط المباراة الثلاث، وملاحقة متصدر المجموعة أوكرانيا.

وضغط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مدافع منتخب لوكسمبرغ، ليتمكن قائد البرتغال من خطف الكرة، والتوجه مباشرة إلى منطقة جزاء منافسه، ليحاول الحارس أنتوني موريس منعه، لكن "صاروخ ماديرا" كان له رأي آخر، بعدما وضع الكرة في شباكه بطريقة رائعة في الدقيقة (65)، من خلال إرسالها بشكل متقن فوق رأسه، وسط فرحة كبيرة من الجماهير الحاضرة في المدرجات.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في "تويتر" مع الهدف الذي سجله النجم المخضرم، حيث وصف البعض الهدف الذي سجله كريستيانو رونالد بالرائع، فيما اعتبرت البقية أن قائد البرتغالي عاد لإحراز الأهداف الجميلة في شباك خصومه.