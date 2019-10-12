تصدرت الصحف والمواقع السعودية في عناوينها الإخبارية الصادرة اليوم السبت، أخبار تطورات اجتياح القوات التركية لشمال سوريا في مواجهة قوات حماية وحدة سوريا الديمقراطية (الاكراد)، إلى جانب تعرض موقع عسكري تابع للقوات الامريكية للقصف التركي.

وتناولت الصحف السعودية اليوم، إرسال القوات الامريكية جنود عسكريين إلى أراضي المملكة العربية السعودية في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن في حماية حفائها في المنطقة العربية.

أليك أبرز عناوين الصحف السعودية اليوم :

صحيفة الرياض السعودية تصدرت في عناوينها خبر:

-البنتاغون: تعرض قوات أمريكية في محيط كوباني لنيران مدفعية من مواقع تركية.

-المملكة : ندعم سيادة واحترام القانون الدولي الإنساني.

-هوك: إرسال جنود للمملكة لحماية حلفائنا وردع إيران.

موقع العربية الاخباري تناولت أيضاً في عناوينه الاخبار الآتي:

-واشنطن تعتزم إرسال آلاف الجنود للسعودية.

-باكستان: لا صحة لطلب السعودية الوساطة مع إيران.

بوتين يزور السعودية الاثنين لتوقيع اتفاقيات وبحث ملفات

صحيفة الشرق الأوسط قالت:

"-البنتاغون" يعلن تعرض قوات أميركية في سوريا لنيران مدفعية تركية.

"-البنتاغون": إرسال قوات إضافية ومعدات دفاعية إلى السعودية.

-نزوح أكثر من 70 ألفاً من سكان المناطق الحدودية التركية- السورية.

أيضًا صحيفة عكاظ جاء في عناوينها: ضمن عناوين الصحف السعودية اليوم

عقوبات قاصمة تنتظر تركيا.

اليمن تستنكر تمويل جمعية قطرية لطباعة كتاب مدرسي محرف.

«التعليم» تحدد مواعيد التقاعد المبكر ونقل الخدمات.

عناوين الصحف السعودية اليوم