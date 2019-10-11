البنتاغون: الولايات المتحدة سترسل آلاف الجنود الإضافيين إلى السعودية

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون قوله إن 14 ألف جندياً أمريكياً جرى نشرهم في السعودية ومنطقة الخليج منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي.

‏‎و وفقاً لرويترز، فإن وزير الدفاع الأمريكي أبلغ محمد بن سلمان بقرار نشر القوات والمعدات الأمريكية الإضافية لتعزيز قدرات الدفاع عن السعودية.

و قال البنتاغون: "كان هناك قلق من جانب ‎تركيا وقررت أن تتدخل عسكرياً لإنهائه".

و أضاف: "نحتفظ بحق الرد إذا استدفهت قواتنا شمال سوريا".

و أوضح البنتاغون أنه على تواصل مع الأتراك بخصوص ملف عناصر داعش المحتجزين، مشيراً الى أن أمريكا لم نتخل عن حلفائها الأكراد، ولم تعط ضوءاً أخضر لتركيا كي تقوم بعملياتها.