حماس: استمرار مسيرات العودة يؤكد تمسك الجماهير بثوابتها

أكدت حركة المقاومة الاسلامية، حماس أن خروج الجماهير الفلسطينية في الجمعة 78 لمسيرات العودة وكسر الحصار، يؤكد تجذر هذه المسيرات كفعل نضالي تعلن فيها الجماهير تمسكها بثوابتها الوطنية وحقها بالعيش بحرية وكرامة.

و قالت الحركة على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، أن استمرار مشاركة الجماهير هو فشل لمحاولات الاحتلال كسر هذه المسيرات، وأن جرائمه التي واجه بها هذه المسيرات تزيدنا تمسكًا بتحقيق أهدافها، ومنها كسر الحصار عن قطاع غزة".

وأشار قاسم إلى أن مواصلة المسيرات بهذا الإجماع الوطني حولها، يدلل على أن ساحات النضال هي التي يمكن أن تجمع شعبنا في سعيه لتحقيق أهداف بالحرية والعودة.

وبين أن هذه الجماهير التي تخرج في المسيرات تدعم كل جهد لتحقيق وحدة وطنية على قاعدة الشراكة والثوابت، مؤكدًا أن شعبنا سيواصل نضاله في هذه المسيرات حتى تحقق أهدافها، لتبقى هذه المسيرات واحدة من أروع صور الكفاح الذي قام به شعبنا ضد الاحتلال".