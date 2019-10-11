محمد صلاح ضيفاً عزيزاً في متحف بزيورخ إلى جانب أبرز الشخصيات في العالم

من المقرر أن يشغل النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول حيزا من متحف الاتحاد الدولي بزيورخ في يناير 2020، وفقاً لما اعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يشار إلى أن مجلة "تايم" البريطانية اختارت محمد صلاح على غلافها ضمن 100 شخصية مؤثرة حول العالم، ستتواجد في متحف "كرة القدم والعالم العربي".

وعلق حساب "الفيفا" على الصورة: "محمد صلاح جزء من معرض كرة القدم والعالم العربي الذي يستضيفه FIFA بزيوريخ حتى 5 يناير 2020، المعرض يسلط الضوء على التاريخ المذهل وثقافة كرة القدم في العالم العربي".

يشار إلى ان محمد صلاح سجل الموسم 6 أهداف، 4 في الدوري الإنجليزي، منها اثنان في دوري الأبطال، كما حل نجم ليفربول، في المركز الرابع في سباق جوائز أفضل لاعب في العالم 2019 خلف ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.