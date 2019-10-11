جنين: الجهاد الإسلامي تنظم وقفة اسناد للأسرى المضربين عن الطعام

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام، وخاصة الأسير القائد طارق قعدان، والأسرى سامر العربيد وهبة اللبدي، وأحمد غنام ومصعب الهندي وإسماعيل العلي.

وشارك المئات من الفلسطينيين في مدينة جنين يتقدمهم كوادر ومناصرون لحركة الجهاد الإسلامي ومن القوى الوطنية.

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة اليوم من أمام مسجد خالد بن الوليد في بلدة عرابة جنوب جنين، نحو منزل الأسير طارق قعدان المضرب عن الطعام منذ 73 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري الذي جددته له قوات الاحتلال قبل أيام.

ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية صورا للأسير قعدان والاسرى المضربين، ورددوا عبارات منددة بالاعتقال الإداري وشعارات مناصرة للأسرى مطالبين بتكثيف الجهود الشعبية المساندة للأسرى في سجون الاحتلال.

وفي كلمة له، قال القيادي الشيخ خضر عدنان: " يجب خروج الأسرى المحررين عن صمتهم والوقوف بجانب إخوانهم الأسرى المضربين عن الطعام". مطالبًا الأجهزة الأمنية بالإفراج عن المجاهد المعتقل نعيم زبيدي ونصرة الأسرى بخطوات عملية قبل فوات الأوان".

وجدد الشيخ خضر عدنان، دعوته إلى مواصلة وتكثيف المساندة للقيادي الأسير المضرب عن الطعام طارق قعدان، حتى ينال حريته.

وقال: دعوتي للجميع بأن يضغطوا وينصروا الشيخ أبو خالد لتحقيق نصر مظفر مؤزر، فالشيخ في معركة بمعية الله تعالى إلى نصر أو نصر، نصر بحرية أو نصر بشهادة، ولن تنكسر عزيمته بتجديد اعتقاله".

وعدّ الشيخ عدنان أن الاحتلال خسر فرصة لإطلاق سراح الأسير قعدان بموعد انتهاء حكمه الإداري، ودون إظهار أن هناك مفاوضات وكسر للاحتلال وقراراته لتضح الصورة للكل أن حريتنا بالإضرابات لم تكن إلا بمعيته تعالى انتصارًا على السجان.

وتابع بالقول: ما لم يتراجع الاحتلال عن تجديد الإداري فمن المتوقع من الشيخ قعدان تصعيد إضرابه، وهذا سيدفع كل مناصريه ومناصري الأسرى المضربين والمرضى لمزيد من المساندة والدعم لهم".

واستطرد عدنان: مخطئ من ظن أننا نلجأ للإضراب وعندنا تأثر بمحاكم وقرارات الاحتلال، فمعركتنا معركة كسر عظم مع المحتل وأدواته" داعيا إلى مزيد من الدعم للشيخ طارق والأسيرة هبة اللبدي والأسرى أحمد غنام وإسماعيل علي وأحمد زهران ومصعب الهندي.

واعلنت سلطات الاحتلال يوم الثلاثاء تجديد الاعتقال الإداري للأسير طارق قعدان بعد انقضاء حكم إداري قضى خلاله في السجن 6 أشهر.