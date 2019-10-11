اصابات في صفوف الشبان جراء اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة العودة

أصيب عصر اليوم الجمعة عددٌ من الشبان، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين في المسيرات الأسبوعية، التي تقام كل جمعة على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية أن شاباً اصيب بعيارٍ معدني مغلف بالمطاط، وثلاثة آخرون بالاختناق، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، واطلاقهم الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من الفتية والشبان الين توافدوا إلى مناطق التجمعات الخمس التي تجري عندها فعاليات المسيرات الأسبوعية.

وشارك الفلسطينيون في قطاع غزة في فعاليات الجمعة الـ"78" ضمن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق القطاع، تحت شعار "جمعة أطفالنا الشهداء".