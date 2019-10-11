قوات الاحتلال تطلق النار تجاه مرصد للمقاومة شرق خانيونس

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مرصد للمقاومة شرق خانيونس
وأفاد مصادر محلية ان قوات الاحتلال اطلقت النيران تجاه مرصد يتبع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، دون ان يبلغ عن وجود اصابات.
10:00 - 30 سبتمبر 2019
11:08 - 28 سبتمبر 2019
11:00 - 01 أكتوبر 2019
19:16 - 27 سبتمبر 2019
15:18 - 30 سبتمبر 2019
22:40 - 28 سبتمبر 2019
23:06 - 27 سبتمبر 2019
12:03 - 28 سبتمبر 2019
00:01 - 01 أكتوبر 2019
23:51 - 29 سبتمبر 2019
14:40 - 28 سبتمبر 2019
17:42 - 05 أكتوبر 2019
08:40 - 10 أكتوبر 2019
10:37 - 29 سبتمبر 2019
19:47 - 04 أكتوبر 2019
18:23 - 05 أكتوبر 2019
21:24 - 03 أكتوبر 2019
18:25 - 05 أكتوبر 2019
17:29 - 09 أكتوبر 2019
13:17 - 08 أكتوبر 2019
14:23 - 05 أكتوبر 2019
12:05 - 28 سبتمبر 2019
19:35 - 04 أكتوبر 2019
20:27 - 08 أكتوبر 2019
11:32 - 03 أكتوبر 2019
13:11 - 02 أكتوبر 2019
11:49 - 09 أكتوبر 2019
11:43 - 09 أكتوبر 2019
11:33 - 01 أكتوبر 2019
18:05 - 28 سبتمبر 2019
16:22 - 03 أكتوبر 2019
22:33 - 30 سبتمبر 2019
16:06 - 04 أكتوبر 2019
18:02 - 29 سبتمبر 2019
13:12 - 28 سبتمبر 2019
22:41 - 30 سبتمبر 2019
23:54 - 08 أكتوبر 2019
20:24 - 04 أكتوبر 2019
10:07 - 28 سبتمبر 2019
17:52 - 29 سبتمبر 2019
16:28 - 09 أكتوبر 2019
14:31 - 08 أكتوبر 2019
12:35 - 08 أكتوبر 2019
18:43 - 29 سبتمبر 2019
18:25 - 05 أكتوبر 2019