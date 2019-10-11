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قوات الاحتلال تطلق النار تجاه مرصد للمقاومة شرق خانيونس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:21 - 11 أكتوبر 2019
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فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مرصد للمقاومة شرق خانيونس

وأفاد مصادر محلية ان قوات الاحتلال اطلقت النيران تجاه مرصد يتبع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، دون ان يبلغ عن وجود اصابات.

ن أن ا

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