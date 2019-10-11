كم بيضة تستهلك غزة يومياً؟!



يستهلك قطاع غزة بشكل سنوي حوالي 200 مليون بيضة تنتجها 750 ألف دجاجة أي بمعدل استهلاك يومي يصل لنحو 547 بيضة، وفقاً لوزارة الزراعة الفلسطينية.

وأوضح ادهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة أن 300 مزرعة دواجن تنتج البيض تتوزع في محافظات قطاع غزة الخمسة، موضحاً أن تلك المزارع تحتوي على 750 ألف دجاجة، تنتج نحو 200 مليون بيضة (مائدة) يتم استهلاكها سنويا.

وذكر أدهم البسيوني المتحدث باسم الوزارة إن قطاع الدواجن وإنتاج البيض يعتبر من أحد القطاعات الرئيسية والهامة لدى وزارة الزراعة، وذلك من حيث الإدخالات ومراحل التربية والمتابعة الفنية. بحسب ما أوردته الأناضول.

وحول نصيب الفرد الواحد من البيض، بشكل سنوي، اعتبر البسوني، معدل الاستهلاك للبيض طبيعي، مقارنة بالأقاليم المجاورة.

ويتراوح متوسط السعر السنوي، الـ30 بيضة في قطاع غزة بين (2.8-3.4) دولارات أمريكي. "سعر البيض، يتناسب مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه سكان قطاع غزة".

في ذات السياق، تُدخل غزة نحو مليون و230 ألف بيضة من بيض طيور الحبش "الملقّح"، لإنتاج هذا النوع من الطيور للاستهلاك المحلي للقطاع، بحسب البسيوني.

وزاد: مزارع الدواجن بغزة لو عملت بكامل طاقتها الإنتاجية، لأنتجت ضعف الكمية من بيض المائدة بشكل سنوي.

وأضاف: ذلك في حال فُتحت آفاق تسويقية لتصدير هذا البيض خارج غزة، لكن ظروف القطاع والحصار تحول دون ذلك"، منوها إلى أن الوزارة تتحكم بالكميات المنتجة لتجنب أي فائض يضرّ المزارع.