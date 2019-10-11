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قوات الاحتلال تقرر اغلاق معبر كرم ابو سالم لمدة يومين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:43 - 11 أكتوبر 2019
معبر كرم ابو سالم معبر كرم ابو سالم
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ذكرت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنوي إغلاق معبر كرم ابو سالم لمدة يومين.

واوضحت المصادر المحلية، أنّ سلطات الاحتلال ستغلق، معبر كرم أبو سالم شرق رفح، يومي الأحد والاثنين الموافق 13-14/10/2014م، وذلك بحجة الأعياد اليهودية.

 

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