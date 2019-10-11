إيران تتوعد مستهدفي ناقلة النفط قبالة ميناء جدة السعودي

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن ناقلة النفط الايرانية "سابيتي" استهدفت مرتين في غضون نصف ساعة شرق البحر الاحمر، محملاً "مرتكبي هذه المغامرة الخطيرة مسؤولية التبعات الناجمة عنها".

وصرّح موسوي، في معرض تعليقه على حادث استهداف الناقلة "سابيتي" في البحر الاحمر، قائلاً إن "التحقيقات التي أجرتها الشركة الوطنية الايرانية لناقلات النفط، تبين أن هذه الناقلة أصيبت بأضرار عندما تعرضت للاستهداف مرتين في غضون نصف ساعة بالقرب من الممر شرق البحر الأحمر.

وأشار موسوي إلى أن وضع ناقلة النفط المستهدفة تحت السيطرة، قائلاً "لحسن الحظ لم يصب أحد من أفراد الطاقم بأذى وإن السفينة في حالة مستقرة."

ونوه المتحدث باسم الخارجية الايرانية إلى أنه "في الأشهر القليلة الماضية، جرت أعمال تخريبية أخرى ضد ناقلات النفط الإيرانية في البحر الأحمر، حيث يجري حاليا إجراء تحقيقات حول الجهات الضالعة في هذه الحوادث".

وأعرب موسوي عن قلقه حیال التلوث الناجم عن تسرب النفط من صهاريج هذا الناقلة المتضررة، مؤكداً أن "كل المسؤولية الناجمة عن عواقب هذا العمل التخريبي ومن بينها التلوث البيئي الشديد في المنطقة، تقع على عاتق منفذي هذه المغامرة الخطيرة".

واختتم المتحدث باسم الخارجية الايرانية قائلا "سيستمر التحقيق حول التفاصيل والعناصر التي تقف وراء هذا الحادث الخطير، وسيتم الإعلان عنها بعد التوصل الى النتائج.

يذكر أن ناقلة النفط الايرانية "سابيتي" تعرضت فجر الجمعة إلى انفجارين على مسافة 60 ميلاً عن سواحل ميناء جدة السعودي في البحر الاحمر.