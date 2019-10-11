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الهيئة الوطنية تطالب العالم بإدانة جرائم الاحتلال بحق أطفال فلسطين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:47 - 11 أكتوبر 2019
أحد شهداء مسيرة العودة الأطفال أحد شهداء مسيرة العودة الأطفال
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دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان لإدانة جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الأطفال سواء قتلهم بدم بارد أو اعتقالهم وملاحقتهم.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة، :" إن تسمية هذه الجمعة باسم جمعة " أطفالنا الشهداء " جاء للتذكير بالإرهاب الاسرائيلي الذي يستهدف الطفولة البريئة، وبمستوى فداحة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وبعدد الأطفال الذي قضوا ضحية الاستهداف من قبل جنود الاحتلال.

وأكدت الهيئة على الطابع الشعبي والسلمي لمسيرات العودة وكسر الحصار ، والحرص على سلامة المشاركين والعمل على حمايتهم من قناصة جيش الاحتلال.

وطالبت بإنهاء الحصار الظالم الذي يشكل استمراره تهديدا لمستقبل الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، كما طالبت بتأمين حياة كريمة وتحسين ظروف التعليم والصحة لأطفالنا الذين يحرمهم الحصار من أبسط حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية والإنسانية.

وحملت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الاعتداء على الطفولة وانتهاك حقوق الطفل ، مطالبة العالم ومنظماته بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يجري من عدوان بشع وانتهاكات لحقوق الأطفال.

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