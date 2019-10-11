قوات الاحتلال تقتحم مؤسسة لجان العمل الصحي في رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي (غير حكومي)، في مدينة رام الله.

وقال مصدر في المؤسسة إن قوة احتلالية داهمت مدينة رام الله واقتحمت مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي في حي "سطح مرحبا"، بعدما فجرت أبوابه. وأشار المصدر إلى أن القوات عاثت بمحتويات المقر قبل انسحابها.

ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري اعتقل الجيش الإسرائيلي المدير المالي والإداري للمؤسسة وليد أبو راس.

ومؤخرا داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية في رام الله.