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غزة تستعد للمشاركة في جمعة "أطفالنا الشهداء"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:59 - 11 أكتوبر 2019
مسيرات العودة مسيرات العودة
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يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة في الجمعة 78 مسيرات العودة وكسر الحصار قبالة السياج الفاصل في مخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في فعاليات الجمعة والتي ستحمل عنوان "جمعة اطفالنا الشهداء ال78" احتراماً لدماء الاطفال الطاهرة وأجسادهم الغضة التي مزقها رصاص قناصة الاحتلال الاسرائيلي بسلاح الإرهاب الامريكي.

وأكدت الهيئة "ان هذه الجمعة هي وفاءً لأطفال فلسطين ضحايا الاحتلال والصمت الدولي، وفي مقدمتهم الشهداء الأطفال "محمد الدرة فارس عوده فارس السرساوي ياسر ابو النجا ومحمد أبو خضير " الذي قتلوا بدمٍ باردٍ أمام مسمع ومرأى العالم أجمع، وتظهيراً لما تعرض له أطفال فلسطين من استهداف مباشر أدى الى وقوع مئات الشهداء والجرحى في صفوفهم."

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