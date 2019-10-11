ارتفاع أسعار النفط عقب انفجار ناقلة النفط الايرانية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد انفجار ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر قبالة سواحل جدة السعودية على بعد 96 كيلومتر.

وأظهرت بيانات موقع "بلومبرغ"، أن عقود مزيج "برنت" الآجلة ارتفعت، بحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.49% إلى 59.98 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.34% إلى 54.27 دولار للبرميل.

وأفادت وكالة "إسنا" بوقوع انفجار في ناقلة إيرانية قرب ميناء جدة السعودي اليوم، والذي أسفر عن اندلاع حريق على متنها، فيما لم يستبعد الخبراء أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي.

ومع انفجار الناقلة عادت توترات الخليج تلقي بظلالها على أسواق النفط، حيث تتخوف الأسواق من تأثير هذه التوترات على إمدادات النفط العالمية.