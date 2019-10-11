لماذا اختارت تركيا 9 أكتوبر لعمليتها في سوريا؟

لفت موقع إخباري رسمي تركي إلى أن توقيت انطلاق عملية "نبع السلام"، يتوافق مع إبعاد سوريا زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من أراضيها عام 1998.

وأفيد في هذا الشأن بأن دمشق في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد "طردت" في التاسع من أكتوبر 1998 أوجلان الذي كان يقيم في سوريا ويمارس من هناك نشاطه السياسي والعسكري.

وعقب ذلك، انتقل زعيم حزب العمال الكردستاني إلى كينيا ومكث هناك إلى أن اعتقلته الاستخبارات التركية في 15 فبراير 1999، حيث اقتيد إلى تركيا، وانتهى به المطاف سجينا بجزيرة إيمرلي التركية حتى الآن.