إيران تدعو تركيا الى وقف عملها العسكري فورا والخروج من سوريا

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن قلقها من العمل العسكري التركي داخل الاراضي السورية، داعية أنقرة الى وقف هجومها فورا وإخراج قواتها العسكرية من شمال سوريا.

وقالت الخارجية الايرانية في بيان لها، "تعرب وزارة الخارجية الايرانية عن قلقها حيال العمل العسكري التركي داخل الاراضي السورية، ومع الاخذ بنظر الاعتبار الوضع الإنساني والمخاطر التي تواجه المدنيين في مناطق المواجهات العسكري، نؤكد على ضرورة وقف الهجمات فوراً وخروج القوات التركية من اراضي سوريا".

واضاف البيان، ان وزارة الخارجية الايرانية ومع إدراكها لهواجس تركيا الامنية، فإنها كما صرحت من قبل لا تعتبر العمل العسكري إجراء لإزالة هواجس تركيا الامنية بل من شأنه الحاق خسائر مادية وبشرية واسعة، وبناء عليه تعلن معارضتها لهذا الاجراء.

وتابع بيان الوزارة: أنه مثلما أعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل فإنها تعتبر ظروف المنطقة الراهنة افرازا لتدخلات من خارج المنطقة خاصة من قبل الولايات المتحدة الاميركية ، وإيران بناء على الرؤية المرتكزة على حل وتسوية المشاكل في إطار الطاقات الاقليمية تعلن استعدادها لأداء أي دور بين البلدين مثلما هي الان في اتصال مع الطرفين وتعتقد بأن إزالة التوتر الحاصل ممكن فقط عبر الإجراءات السلمية مع احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية وكذلك اتفاق اضنة.