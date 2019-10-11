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الطقس: الجو غائماً جزئياً حاراً نسبياً إلى حار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:09 - 11 أكتوبر 2019
حالة الطقس لليوم حالة الطقس لليوم
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا حاراً نسبياً الى حار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد السبت حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين يومي الأحد والاثنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

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