الوفد الطبي المصري يبدأ عملياته الجراحية في المستشفى الأوروبي

وصل مستشفى غزة الأوروبي وفد طبي مصري متعدد التخصصات لإجراء الكشف والعمليات الجراحية للمرضى، ضمن زيارة تشمل مجمع الشفاء والمستشفى الأوروبي .

وأفاد استشاري ورئيس قسم جراحة العظام د. جمال أبو هلال أن الوفد برئاسة د. هشام فرهود استشاري جراحة العظام، قد اطلع على التجهيزات الطبية في مستشفى غزة الأوروبي، خاصة غرف العمليات.

وأضاف أن زيارة الوفد ستستمر أسبوع من تاريخ وصوله موزعة على مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الأوروبي، وسيباشر اجراء العمليات صباح الخميس في المستشفى الأوروبي، ومن المتوقع أن تجرى 20 عملية جراحية خلال الزيارة وتشمل عمليات معقدة في مجال ترميم الأطراف.

وكان باستقبال الوفد الطبي، يوسف العقاد مدير المستشفى وطاقم الإدارة وكوادر المستشفى، و الذين عبروا عن تقديرهم وامتنانهم للوفد وحرصهم على المساعدة في تقديم الرعاية والمتابعة العلاجية للمرضى.

وتسعى وزارة الصحة بالتعاون مع شركائها في العمل الصحي لاستقدام الوفود الطبية والجراحية التي تساهم في تغطية جزء كبير من اجراء العمليات النوعية و تقييم التجربة المحلية والاستفادة في تقديم عناوين تدريبية لصقل وتطوير مهارات الكادر المحلى،بالاضافة الى تخفيف معاناة المرضى داخل قطاع غزة.