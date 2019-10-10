الاحتلال يعتقل 8 مواطنين فجر اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة استهدفت مدن ومنازل المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة دورا وبيت عوا ومخيم عسكر وجنين، مشيرة إلى أن الاحتلال اعتقل 8 مواطنين وهم: "أحمد أبو هشهش دورا جنوب الخليل، براء إسماعيل المسالمة بيت عوا غرب الخليل، إياد رائد المسالمة بيت عوا غرب الخليل، جهاد عمر بنات مخيم عسكر بنابلس، سلطان السعدي جنين، مبينة أن الاحتلال اعتقل ثلاثة من أقرباء المعتقل سلطان السعدي في جنين دون معرفة هوياتهم.