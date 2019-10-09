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مصر تدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم التركي على سورية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:50 - 09 أكتوبر 2019
الجامعة العربية الجامعة العربية
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دانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات، العملية العسكرية التركية على الأراضي السورية، ووصفته بالعدوان، ودعت لاجتماع طارئ في جامعة الدول العربية.

وأضاف البيان أن "تلك الخطوة تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي".

وأكد البيان على "مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أي مساع تهدف إلى احتلال أراض سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا".

وحذر البيان "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وفي هذا الصدد، فقد دعت مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تلك التطورات وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها".

يشار إلى أن الجيش التركي بدأ اليوم عملية عسكرية شمال سورية لملاحقة الأكراد.

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