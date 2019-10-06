إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية التونسية

أعلنت تونس، مساء اليوم، انتهاء التصويت بإغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية التونيسية.

وقالت وسائل إعلام تونسية، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، الأحد، لم تتعد 23.5 بالمئة.

وتوقع مراقبون أن تتقدم حركة "النهضة" في الانتخابات، ما يؤهلها إلى تشكيل الحكومة الجديدة.

ووفقا لتقديرات أولية، فإن النهضة تقدمت بنحو 40 ألف صوت على حزب "قلب تونس"، فيما حل ائتلاف الكرامة ثالثا.

ويبلغ عدد الناخبين المعنيين بالتصويت، 7 ملايين و155 ألفًا، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات، فيما يتنافس على الفوز بمقاعد البرلمان الـ217، أكثر من 15 ألف مرشح.

وتمت العملية الانتخابية في 13 ألف مركز اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل البلاد وخارجها.

ووفق بيان سابق لوزارة الداخلية التونسية، يقوم بتأمين العملية الانتخابية 70 ألف عنصر أمن.

الجدير بالذكر أن الانتخابات التونسية هي ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد ثورة 2011.