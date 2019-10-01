اصابات بالرصاص خلال قمع مظاهرة في العراق

أصيب عدد من المتظاهرين العراقيين بالرصاص والاختناق الشديد جراء قمع قوات الأمن العراقية للمتظاهرين الذين خرجوا ضد الفساد وضعف الخدمات العامة اليوم الثلاثاء.

وتمكن المتظاهرون من عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، فيما أصوات اعيرة نارية تسمع في الإرجاء الأمر الذي أدى لإصابة عدد من المتظاهرين.

وبدأت مسيرة اليوم الثلاثاء سلمية مع أكثر من ألف شخص توجهوا نحو ساحة التحرير وسط بغداد، عندما بدأت الشرطة بإلقاء القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وقال المحتجون إنه يجب تغيير الحكومة بسبب فشلها في تحسين الخدمات وخلق الوظائف.

وهتف كثيرون بشعارات مناهضة للحكومة ورفعوا ملصقات لواء من القوات الخاصة تم عزله مؤخرا من منصبه.