نجل خاشقجي يغرد بالذكرى السنوية لقتل والده.. ماذا قال؟

غرَّد صلاح نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال والده الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول تغريدة.

وقال صلاح في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "عام مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن أعداؤه في الشرق والغرب، لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما".



وأضاف صلاح: "ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله أكرر ما قلته سابقاً، لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصاً لله ثم للوطن وقيادته".



وبدا لافتا أن التغريدة نشرت على شكل صورة، وليس نصا مباشرا مكتوبا على الحساب.

وأبدى العديد من المغردين استغرابهم من حديث نجل خاشقجي.